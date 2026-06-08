Каллас: ЕС предложил включить в санкционный список 80 физлиц и компаний из РФ

В ЕС заявили о возможном попадании под санкции 80 физлиц и компаний из РФ Каллас: ЕС предложил включить в санкционный список 80 физлиц и компаний из РФ

Москва8 июн Вести.В подсанкционный список предлагается включить еще 80 российских физических лиц и компаний. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре.

К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистов отметила Каллас

Она также призвала продолжать наращивать давление на Россию. По ее мнению, условий для переговоров между Россией и ЕС сейчас нет.

После утверждения в Еврокомиссии предложение по санкциям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов.