Москва8 июнВести.В подсанкционный список предлагается включить еще 80 российских физических лиц и компаний. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре.
К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистовотметила Каллас
Она также призвала продолжать наращивать давление на Россию. По ее мнению, условий для переговоров между Россией и ЕС сейчас нет.
После утверждения в Еврокомиссии предложение по санкциям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов.