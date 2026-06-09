Каллас заявила о подготовке к самому крупному за два года списку санкций ЕС Евросоюз анонсировал крупнейший пакет санкций против России

Москва9 июн Вести.Евросоюз намерен ввести санкции в отношении двух российских портов и четырёх аэропортов, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом она сообщила в сообщении в социальной сети X.

Запрет на транзакции коснётся двух российских портов и четырёх аэропортов написала Каллас

Она не уточнила в посте, о каких именно объектах идёт речь, но анонсировала, что пакет станет самым масштабным санкционным мероприятием ЕС против России.

По данным западных СМИ, в проект нового санкционного списка могут быть включены около 170 физических и юридических лиц. В официальных сообщениях Еврокомиссии и Совета ЕС подробности и сроки введения ограничений на момент публикации не приводились.

Ожидается, что дальнейшие решения по пакету будут согласованы в институтах ЕС; детали окончательного перечня объектов и лиц станут известны после публикации официального постановления.