Москва10 июнВести.Кипрский журналист Алекс Христофору с иронией прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке нового пакета санкций против России.
21 санкционный кирпич разрушают российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких!написал Христофору в социальной сети X
Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке 21-го пакета санкций, который будет самым масштабным санкционным мероприятием Евросоюза против России.
По данным западных СМИ, в проект нового санкционного списка могут быть включены около 170 физических и юридических лиц. В официальных сообщениях Еврокомиссии и Совета ЕС подробности и сроки введения ограничений на момент публикации не приводились.