Журналист Христофору высмеял заявление Каллас о новых санкциях против России Христофору высмеял слова Каллас о 21-м пакете антироссийских санкций

Москва10 июн Вести.Кипрский журналист Алекс Христофору с иронией прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке нового пакета санкций против России.

21 санкционный кирпич разрушают российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких! написал Христофору в социальной сети X

Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке 21-го пакета санкций, который будет самым масштабным санкционным мероприятием Евросоюза против России.

По данным западных СМИ, в проект нового санкционного списка могут быть включены около 170 физических и юридических лиц. В официальных сообщениях Еврокомиссии и Совета ЕС подробности и сроки введения ограничений на момент публикации не приводились.