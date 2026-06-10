Захарова пообещала жесткий ответ России на новый пакет санкций ЕС Захарова: РФ ответит на новый пакет санкций ЕС действенными жесткими мерами

Москва10 июн Вести.Россия примет действенные и жесткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры.

Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что все больше стран в мире разделяют и поддерживают российский подход.

9 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен ввести санкции, в частности, в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. По ее словам, пакет станет самым масштабным санкционным мероприятием ЕС, направленным против России.