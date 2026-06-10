Москва10 июнВести.Россия примет действенные и жесткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российская сторона решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры.
Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шагисказала Захарова
Дипломат подчеркнула, что все больше стран в мире разделяют и поддерживают российский подход.
9 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен ввести санкции, в частности, в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. По ее словам, пакет станет самым масштабным санкционным мероприятием ЕС, направленным против России.