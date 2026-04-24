РФ жестко ответит на 20-й пакет европейских санкций, заявила Захарова Захарова: ответ РФ на 20-й пакет санкций ЕС будет жестким

Москва24 апр Вести.Россия примет ответные меры на введенный Евросоюзом против нее 20-й пакет санкционных ограничений, ответ будет жестким. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Европейский союз 23 апреля принял 20-й пакет санкций против РФ, под них подпали в том числе операции с российской криптовалютой RUBx, импорт из России ряда сырья, химикатов и дубленых мехов, а также российские порты Мурманска и Туапсе.

Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткие сказала дипломат

Ответные меры будут разработаны и реализованы в соответствии с интересами России, добавила Захарова.