МИД: Россия в ближайшее время ответит на новый пакет санкций ЕС Захарова анонсировала ответные меры России на 21-й пакет санкций Евросоюза

Москва27 июл Вести.Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц, включая российских чиновников, руководителей организаций и представителей общественной сферы.

Чудовищное саморазоблачение, в очередной раз, Европейского союза. Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время сказала Захарова

Под новые ограничения ЕС в частности попали: помощник президента РФ Владимир Мединский, министр спорта Михаил Дегтярев, глава FIDE Аркадий Дворкович, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, руководитель "Газпром-медиа" Александр Жаров, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и певец Александр Маршал.