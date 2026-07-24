ЕС распространил санкции из 21-го пакета против России на главу РЖД Белозерова Гендиректор РЖД Олег Белозеров включен в санкционный список ЕС

Москва24 июл Вести.Генеральный директор и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров включен Евросоюзом в очередной, 21-й по счету, пакет ограничительных мер против России.

Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.

Олег Валентинович Белозеров... Должность: генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" указано в документе

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

Ограничения также действуют против Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова

Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского и главы Минспорта России Михаила Дегтярева.

Под санкции ЕС за концертную деятельность в Крыму и на Донбассе попал певец и композитор Александр Маршал (Миньков).

Кроме них, под ограничения попали бизнесмен Михаил Гуцериев, генеральный директор АНО "Диалог" и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, глава "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Среди новых подсанкционных лиц оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

Также в санкционный список включены член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, член Общественной палаты и председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев, владельцы сети "Светофор" Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.