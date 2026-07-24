ЕС с принятием 21-го пакета санкций довел черный список для РФ до 3,1 тысячи лиц

Черный список ЕС в отношении России включает свыше 3 тысяч человек ЕС с принятием 21-го пакета санкций довел черный список для РФ до 3,1 тысячи лиц

Москва24 июл Вести.Европейский союз расширил санкционный список в отношении России, включив в него дополнительные 216 физических и юридических лиц. Общее число субъектов, попавших под ограничения, достигло 3,1 тысячи, что стало рекордным показателем в истории санкционной политики ЕС, следует из подсчетов ТАСС.

Среди новых подсанкционных лиц Евросоюза оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

В частности, под рестрикции попали генеральный директор научно-технического центра "Восток" Андрей Доронин, основатель конструкторского бюро "Пиранья" Ольга Корчагина, глава ассоциации ФПВ Денис Мерзликин.

Также в черный список включены представители финансового сектора, включая заместителя председателя Банка России Сергея Белова и председателя правления "ЦМРБанка" Руслана Арефьева.

Под ограничения попали владельцы крупной сети дискаунтеров "Светофор" (семья Шнайдер) за деятельность магазинов в Крыму и на Донбассе, а также бизнесмен Михаил Гуцериев.

Кроме того, в список вошли генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, глава АНО "Диалог" Владимир Табак, помощник президента РФ Владимир Мединский, министр спорта России Михаил Дегтярев, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, певец и композитор Александр Маршал.

Все введенные меры вступили в силу сразу после публикации в "Официальном журнале" ЕС. Они включают заморозку активов на территории Евросоюза, запрет на предоставление финансовых средств, а для физических лиц – запрет на въезд или транзит через страны сообщества.