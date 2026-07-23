Евросоюз ввел санкции в отношении Владимира Мединского и Михаила Дегтярева

В обновленный санкционный пакет Евросоюза включили Мединского и Дегтярева Евросоюз ввел санкции в отношении Владимира Мединского и Михаила Дегтярева

Москва23 июл Вести.Европейский союз расширил антироссийские санкции, включив в список ограничений помощника президента России, писателя и историка Владимира Мединского и главу Минспорта России Михаила Дегтярева.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза и вступает в силу с момента публикации.

В рамках 21-го пакета рестрикции также распространяются на Михаила Дегтярева, который, помимо министерского поста, также занимает должность председателя Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, под санкции попали бывший глава ОКР (2018–2024 гг.) Станислав Поздняков, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских банков и финансовых учреждений.

Ограничения, в частности, действуют в отношении Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова, который курирует департамент денежного обращения, департамент полевых учреждений, административный департамент и Российский союз кассовых инкассаторских подразделений (РОСИНКАС).

ЕС впервые ввел механизм, позволяющий полностью запретить предоставление услуг, связанных с криптоактивами, зарубежным криптоплатформам. По мнению Брюсселя, такие платформы помогают России обходить ограничения.

Рестрикции теперь распространяются на 14 криптовалютных платформ, зарегистрированных в Белоруссии, Грузии, Киргизии, ОАЭ, Панаме и на Маршалловых островах.