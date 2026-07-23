Москва23 июл Вести.Евросоюз расширил санкции против России, в рамках 21-го пакета рестрикций введены ограничения против 170 организаций и 48 физлиц. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России... Он включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику ..., а также крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных санкций , в общей сложности 218, из которых 48 - физические лица и 170 - юридические лица