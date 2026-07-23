Евросоюз включил в 21-й пакет санкций против РФ еще 41 судно

Под санкции ЕС против России попало еще 41 судно Евросоюз включил в 21-й пакет санкций против РФ еще 41 судно

Москва23 июл Вести.Европейский союз (ЕС) внес в список санкций против России еще 41 судно, общее число подсанкционных судов достигло 673. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

ЕС также продолжает бороться с "теневым флотом", расширяя сферу действия существующих правил... и добавляя в список еще 41 судно в дополнение к уже санкционированным 632 сказано в релизе

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС впервые будут направлены против судов, которые помогают российскому "теневому флоту".