ЕС ввел санкции против председателя трибунала по преступлениям ВСУ Григорьева

Глава трибунала по преступлениям ВСУ Григорьев оказался в черном списке ЕС ЕС ввел санкции против председателя трибунала по преступлениям ВСУ Григорьева

Москва24 июл Вести.Европейский союз включил в санкционный список члена Общественной палаты России и председателя Международного трибунала по преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Григорьева.

Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.

В документе отмечается, что Григорьев занимает видное положение в Общественной палате России, куда был назначен указом президента страны Владимира Путина. Григорьев также возглавляет некоммерческую организацию "Фонд исследования проблем демократии" и известен как публицист, который активно продвигает официальную позицию Москвы на международной арене.

Кроме этого, в Брюсселе обратили внимание, что Григорьев руководит Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, деятельность которого, по мнению ЕС, представляет угрозу для безопасности Украины.

Новый санкционный пакет ЕС предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

Ограничения, в частности, действуют против Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова.

Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского, главы Минспорта России Михаила Дегтярева и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Под санкции ЕС за концертную деятельность в Крыму и на Донбассе попал певец и композитор Александр Маршал (Миньков).

Среди новых подсанкционных лиц оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

Также в санкционный список включены первый вице-президент инвестиционной компании АФК "Система" Феликс Евтушенков, владельцы сети "Светофор" Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер, бизнесмен Михаил Гуцериев, генеральный директор АНО "Диалог", глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Последний уже заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза, и временно покинул занимаемую должность в FIDE.

Под новые рестрикции попали московский аэропорт Шереметьево и еще три крупные российские авиагавани.

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.