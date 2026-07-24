Москва24 июлВести.Европейский союз включил в санкционный список члена Общественной палаты России и председателя Международного трибунала по преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Григорьева.
Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.
В документе отмечается, что Григорьев занимает видное положение в Общественной палате России, куда был назначен указом президента страны Владимира Путина. Григорьев также возглавляет некоммерческую организацию "Фонд исследования проблем демократии" и известен как публицист, который активно продвигает официальную позицию Москвы на международной арене.
Кроме этого, в Брюсселе обратили внимание, что Григорьев руководит Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, деятельность которого, по мнению ЕС, представляет угрозу для безопасности Украины.
Новый санкционный пакет ЕС предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.
Ограничения, в частности, действуют против Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова.
Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского, главы Минспорта России Михаила Дегтярева и гендиректора РЖД Олега Белозерова.
Под санкции ЕС за концертную деятельность в Крыму и на Донбассе попал певец и композитор Александр Маршал (Миньков).
Среди новых подсанкционных лиц оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.
Также в санкционный список включены первый вице-президент инвестиционной компании АФК "Система" Феликс Евтушенков, владельцы сети "Светофор" Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер, бизнесмен Михаил Гуцериев, генеральный директор АНО "Диалог", глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Последний уже заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза, и временно покинул занимаемую должность в FIDE.
Под новые рестрикции попали московский аэропорт Шереметьево и еще три крупные российские авиагавани.
В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".
Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.