ЕС включил в санкционный список несколько золотодобывающих компаний

Первая алмазная компания и ряд золотодобытчиков РФ оказались под санкциями ЕС ЕС включил в санкционный список несколько золотодобывающих компаний

Москва24 июл Вести.Европейский союз расширил санкционный список, включив в него несколько российских предприятий, занятых добычей и переработкой полиметаллических руд, из которых извлекают сразу несколько ценных металлов (золото, серебро, медь), а также экспортера российских алмазов.

Соответствующая информация содержится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале" Евросоюза.

В перечень попали компании "Нордголд менеджмент", "Высочайший", "Ареал" (ранее известная как Highland Gold), "Южуралзолото", "Павлик", "Селигдар" и "Сусуманзолото".

Кроме них, под санкции ЕС попала Первая алмазная компания. В документе указано, что занимающаяся экспортом алмазов фирма образована в мае 2022 года бывшими сотрудниками "Алросы" и быстро стала заметным игроком на российском рынке.

В обосновании решения подчеркивается, что все указанные компании работают в секторе экономики, который приносит значительные доходы в бюджет Российской Федерации.

Новый санкционный пакет ЕС предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

Ограничения действуют против Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова.

Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского, главы Минспорта России Михаила Дегтярева и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Под санкции ЕС за концертную деятельность в Крыму и на Донбассе попал певец и композитор Александр Маршал (Миньков).

Среди новых подсанкционных лиц оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

Также в санкционный список включены первый вице-президент инвесткомпании АФК "Система" Феликс Евтушенков, владельцы сети "Светофор" Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер, член Общественной палаты и председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев, генеральный директор АНО "Диалог", глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Последний уже заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза, и временно покинул занимаемую должность в FIDE.

Под новые рестрикции попали московский аэропорт Шереметьево и еще три крупные российские авиагавани.

Ограничения в рамках 21-го пакета санкций введены в отношении индийских подразделений Сбербанка и ВТБ, а также банка "Юнистрим".

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.