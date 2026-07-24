ЕС ввел санкции против одной из крупнейших энергокомпаний России ЕС распространил санкции на электроэнергетическую компанию "Интер РАО"

Москва24 июл Вести.Европейский союз принял решение о введении ограничительных мер в отношении российской компании "Интер РАО", которая занимается экспортом и импортом электроэнергии.

Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.

В документе отмечается, что "Интер РАО" входит в число крупнейших энергетических корпораций России, обслуживая порядка 19 миллионов потребителей.

ЕС в обосновании отметил, что этот холдинг играет важную роль в экономике страны.

"Интер РАО" представляет собой многопрофильный энергетический холдинг, деятельность которого охватывает производство электрической и тепловой энергии, торговлю энергоресурсами, розничную реализацию электроэнергии, машиностроение для энергетической отрасли, инжиниринговые услуги и разработку IT-решений для энергетики.

Компания осуществляет деятельность как в России, так и за рубежом, а общая установленная мощность холдинга достигает 31 тыс. МВт.

Ключевыми акционерами "Интер РАО" являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%), "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций компании находятся на рынке в свободном обращении.

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского и главы Минспорта России Михаила Дегтярева.

Под санкции ЕС за концертную деятельность в Крыму и на Донбассе попал певец и композитор Александр Маршал (Миньков).

Среди новых подсанкционных лиц оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации: ДОМ.РФ, Россельхозбанк, "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк, "WB Банк" и другие.

Общее число российских физлиц и компаний, попавших под ограничения ЕС, достигло 3,1 тысячи.