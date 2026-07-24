ЕС включил в санкционные списки "АФК "Система" и ее вице-президента Евтушенкова

Инвесткомпания "АФК "Система" и один из ее топ-менеджеров – под санкциями ЕС ЕС включил в санкционные списки "АФК "Система" и ее вице-президента Евтушенкова

Москва24 июл Вести.Европейский союз включил инвестиционную компанию "АФК "Система" и ее первого вице-президента Феликса Евтушенкова в санкционные списки. Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале" ЕС и вступило в силу с момента публикации.

В документе организация характеризуется как "крупный бизнес-конгломерат, контролирующий компании в различных секторах российской экономики".

Основной причиной введения ограничений стало утверждение, что компания "занята в секторе экономики, обеспечивающем значительный источник дохода правительству РФ".

В обосновании ЕС указано, что Евтушенков, помимо деятельности в российском энергетическом секторе, также связан с отцом Владимиром Евтушенковым, который уже находится под ограничениями со стороны сообщества европейских стран.

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

Ограничения действуют против Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова.

Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского, главы Минспорта России Михаила Дегтярева и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Под санкции ЕС за концертную деятельность в Крыму и на Донбассе попал певец и композитор Александр Маршал (Миньков).

Кроме них, под ограничения попали бизнесмен Михаил Гуцериев, генеральный директор АНО "Диалог" и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Последний уже заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза, и временно покинул занимаемую должность в FIDE.

Свое решение в отношении Дворковича Брюссель обосновал тем, что он публично выступал в поддержку интеграции Крыма и новых территорий в состав России. В Совете ЕС также обратили внимание, что Федерация шахмат России, среди членов попечительского совета которой Дворкович, проводит на этих территориях соревнования.

Среди новых подсанкционных лиц оказались руководители и владельцы компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

Также в санкционный список включены глава "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров, член Общественной палаты и председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев, владельцы сети "Светофор" Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.