Москва24 июл Вести.Аркадий Дворкович принял решение временно отказаться от выполнения обязанностей президента Международной шахматной федерации (FIDE) в связи с введенными против него санкциями Евросоюза, которые считает незаконными и намерен обжаловать. Соответствующее заявление Дворковича опубликовано на сайте организации.

23 июля Евросоюз включил Дворковича в новый, 21-й по счету санкционный список. Временно исполнять функции президента FIDE будет заместитель Дворковича — индийский гроссмейстер и 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

Совет FIDE уже утвердил решение президента федерации о временной приостановке полномочий.

Сам Дворкович назвал действия Евросоюза незаконными.

Хочу прямо заявить, что это решение... будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE с немедленным вступлением в силу и на весь период действия санкций сказал Дворкович

Ранее наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру Дворковича на предстоящих выборах главы FIDE, которые пройдут 26-27 сентября 2026 года на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан). Дворкович возглавил FIDE в 2018 году, а в 2022-м был переизбран на новый срок.