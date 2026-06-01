Москва1 июнВести.Федерация шахмат России призвала FIDE применить санкции к президенту Украинской шахматной федерации Александру Камышину. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной такого требования являются публичные призывы главы УШФ наносить военные удары по городам РФ.
Действия и открытая поддержка "убийства русских" со стороны господина Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в шахматысказано в тексте федерации
Президент украинской федерации нарушает несколько статей кодекса и устава FIDE, подчеркивают в ФШР.