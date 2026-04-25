Москва25 апрВести.Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не имеет влияния в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Его слова приводит издание Sport24.
Шевченко сказал, что возвращение России сейчас даже не обсуждается и он говорил об этом с [главой ФИФА Джанни] Инфантино? Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеетсказал Митрофанов
Генсек РФС добавил, что вопрос о возвращении сборной РФ на международные турниры сейчас находится на стадии обсуждения.
Российские сборные и клубы с февраля 2022 года не участвуют в соревнованиях, которые проводят ФИФА и УЕФА. В начале февраля 2026 года Инфантино заявил: запрет на участие России не принес ожидаемого эффекта, поэтому стоит изучить возможность вернуть российские команды в международные турниры.
Тем не менее, как сообщило ранее издание The Times, совет ФИФА пока не планирует поднимать вопрос о допуске россиян — причиной стали опасения столкнуться с критикой со стороны европейских государств.