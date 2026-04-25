У Украины нет никакого влияния на ФИФА, заявили в РФС Генсек РФС Митрофанов: Украина никак не влияет на решения ФИФА

Москва25 апр Вести.Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не имеет влияния в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Его слова приводит издание Sport24.

Шевченко сказал, что возвращение России сейчас даже не обсуждается и он говорил об этом с [главой ФИФА Джанни] Инфантино? Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет сказал Митрофанов

Генсек РФС добавил, что вопрос о возвращении сборной РФ на международные турниры сейчас находится на стадии обсуждения.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года не участвуют в соревнованиях, которые проводят ФИФА и УЕФА. В начале февраля 2026 года Инфантино заявил: запрет на участие России не принес ожидаемого эффекта, поэтому стоит изучить возможность вернуть российские команды в международные турниры.

Тем не менее, как сообщило ранее издание The Times, совет ФИФА пока не планирует поднимать вопрос о допуске россиян — причиной стали опасения столкнуться с критикой со стороны европейских государств.