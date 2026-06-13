Митрофанов сообщил о переговорах с УЕФА и ФИФА о возвращении сборных РФ

РФС ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении сборных и клубов Митрофанов сообщил о переговорах с УЕФА и ФИФА о возвращении сборных РФ

Москва13 июн Вести.Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил журналистам, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о допуске российских клубов и национальных сборных к международным турнирам.

Российские футбольные клубы и сборная отстранены от матчей ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Переговоры идут. В соответствии с договоренностями между УЕФА, ФИФА и Министерством спорта России более подробно их не комментируем сказал Митрофанов

Он также отметил активность других спортивных федераций, которые стали подключаться к решению вопроса о возвращении российских команд. По его словам, это идет на пользу всем видам спорта, включая футбол.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино не стал отвечать на вопросы журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова. Вместо этого он послал ему воздушный поцелуй.