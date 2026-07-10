ФИФА может вернуть сборную России к турнирам до конца 2026 года Sport24: ФИФА рассмотрит вопрос возвращения сборной России до конца года

Москва10 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть вопрос возвращения сборной России, а при благоприятном раскладе - допустить ее к соревнованиям до декабря 2026 года, сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ориентиром для футбольных властей является жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2028 года, которая состоится 6 декабря.

При благоприятном развитии событий вопрос возвращения российских сборных может быть рассмотрен еще до жеребьевки отбора на Евро-2028. Но окончательные сроки будут зависеть как от позиции ФИФА, так и от готовности УЕФА и европейских национальных ассоциаций к дальнейшим консультациям. говорится в публикации

Издание отмечает, что скорое возвращение российских команд готовы поддержать от 14 до 16 членов совета ФИФА, от семи до девяти членов выступают против, а еще 12-14 функционеров занимают выжидательную или нейтральную позицию по российскому вопросу.

Наибольшим препятствием на пути возврата сборной России на международную арену может стать европейский блок. В том числе - глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Он неоднократно заявлял, что не видит смысла обсуждать этот вопрос до полного прекращения боевых действий на Украине. Как отмечает издание, позиция Чеферина не поменялась.

Также, по данным портала, наиболее вероятен вариант с постепенным включением российских команд - начиная с юношеских и молодежных и заканчивая первой сборной страны. Что касается клубного футбола, то тут дела у России обстоят сложнее.

Кроме того, необходимо учитывать факт, что Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии. Футбольные ассоциации Соединенного Королевства являются наиболее последовательными противниками допуска российских команд.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменил рекомендации от марта 2023 года по ограничениям допуска российских спортсменов к соревнования, по которым россияне могли участвовать только в индивидуальных стартах и только в нейтральном статусе.

После этого ряд международных федераций снял все ограничения для российских спортсменов. В их числе была Международная федерация волейбола (FIVB). В то же время газета The Telegraph сообщила, что ФИФА и УЕФА не будут приступать к рассмотрению вопроса допуска российских команд в ближайшее время, несмотря на новые рекомендации МОК.

Сборная России, а также клубные команды страны, отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. Национальная российская команда имеет право проводить товарищеские матчи, которые идут в зачет рейтинга ФИФА.