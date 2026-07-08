Англия, Франция и Германия высказались против допуска сборной России по футболу The Guardian: УЕФА выступает против возвращения сборной России

Москва8 июл Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему выступает против возвращения российских футбольных клубов и сборных к международным турнирам. Как сообщает газета The Guardian, представители ряда европейских национальных ассоциаций заявили об отсутствии реальных перспектив отмены ограничений.

По информации издания, против допуска российских спортсменов активно выступают ведущие футбольные державы региона, включая федерации Англии, Франции и Германии. Позиция этих организаций остаётся неизменной с момента введения санкций в 2022 году.

Сохранение ограничений со стороны европейского футбольного союза ставит под угрозу участие сборной России в квалификации к следующему мировому первенству. Эксперты напоминают, что, хотя финальная стадия турнира проводится под эгидой ФИФА, отборочный этап в европейской зоне полностью организует и контролирует именно УЕФА. В случае продления блокировки российская команда фактически потеряет шансы побороться за выход на чемпионат мира.