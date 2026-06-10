Швеция, Финляндия и Чехия против допуска России на хоккейные соревнования

Сразу три европейские федерации высказались против российской сборной по хоккею Швеция, Финляндия и Чехия против допуска России на хоккейные соревнования

Москва10 июн Вести.Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии сохраняют позицию против допуска сборных России к международным турнирам, но отказываются раскрывать, как поступят в случае положительного для России решения IIHF. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27. Вопрос возможного возвращения российских команд будет вновь обсуждён на конгрессе IIHF в сентябре; предварительно тема будет рассмотрена на заседании совета федерации, куда входят представители 14 стран — в том числе Швеции, Чехии и России.

В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон, слова которого приводит SVT

Представители финской и чешской федераций также подтвердили поддержку отстранения:

Мнение Чешской федерации хоккея — в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности сыграть против российской национальной команды рассказал генеральный секретарь Чешской федерации Ян Черни

При этом обе организации отказались комментировать, какие конкретные меры они предпримут в случае возвращения российских команд.

Российская сторона, в свою очередь, подала апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения IIHF, сообщил ТАСС генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Глава ФХР Владислав Третьяк отметил агентству, что внутри международной федерации появляются голоса, признающие, что "без России хоккей неинтересен" и что под предлогом безопасности нельзя запрещать командам участвовать в соревнованиях.

Дальнейший порядок и сроки возможного возвращения российских команд во многом будут зависеть от решения совета IIHF и итогов сентябрьского конгресса; при этом остаётся неясным, как на практике скоординируют позиции национальных федераций в случае официального разрешения на допуск.