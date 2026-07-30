ФХР обжалует решение о недопуске сборных к участию в ЧМ-2027 Россия обжалует решение IIHF о продлении отстранения российских сборных

Москва30 июл Вести.Федерация хоккея России (ФХР) намерена обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения российских сборных от международных турниров. Об этом говорится в заявлении на сайте ФХР.

Как отмечается, соответствующее решение игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета, а также противоречит идее спорта, который призван объединять людей по всему миру. В ФХР подчеркнули, что не принимают и не понимают такую позицию.

Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение IIHF о недопуске сборных команд нашей страны к участию в чемпионатах мира говорится в сообщении

Ранее Совет Международной федерации хоккея отклонил запрос ФХР разрешить российским сборным выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. Речь идет о взрослом и молодежном чемпионатах мира, а также о юниорских чемпионатах до 18 лет среди мужчин и женщин.