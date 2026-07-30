Россия не будет участвовать в международных турнирах по хоккею в 2027 году Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных РФ на 2027 год

Москва30 июл Вести.Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить российским сборным выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Уточняется, что речь идет о взрослом и молодежном (до 20 лет) чемпионатах мира, а также о юниорских чемпионатах до 18 лет среди мужчин и женщин.

Совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спорте говорится в сообщении

Ранее IIHF утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года без сборной России.