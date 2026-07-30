Москва30 июлВести.Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить российским сборным выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
Уточняется, что речь идет о взрослом и молодежном (до 20 лет) чемпионатах мира, а также о юниорских чемпионатах до 18 лет среди мужчин и женщин.
Совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спортеговорится в сообщении
Ранее IIHF утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года без сборной России.