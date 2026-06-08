IIHF утвердила состав групп на ЧМ-2027 без сборной России

IIHF опубликовала состав групп на ЧМ-2027 без сборной России IIHF утвердила состав групп на ЧМ-2027 без сборной России

Москва8 июн Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет с 14 по 30 мая в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

В группе А оказались сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины. В группу В вошли команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрия.

Сборной России не будет на чемпионате мира уже в шестой раз подряд.

Ранее в IIHF заявили, что аннулирование решения совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026-27 не означает автоматического допуска россиян.

Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с конца февраля 2022 года.