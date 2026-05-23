Неучастие сборной России стало одной из причин отмены ЧМ по хоккею с мячом

Москва23 мая Вести.Международная федерация бенди отменила чемпионат мира (ЧМ) по хоккею с мячом 2027 года из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись Норвегия, Швеция и Финляндия, сообщает сайт федерации.

Эти страны предложили проводить чемпионат мира один раз в два года.

В сложившихся обстоятельствах, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют, мы видим необходимость в более устойчивом международном формате заявил глава Шведской федерации бенди Даниэль Андерссон

Российские и белорусские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах из-за конфликта на Украине. При этом сборные России и СССР являются наиболее титулованными командами в истории ЧМ, имея в своем активе 39 медалей - 26 золотых, 11 серебряных и две бронзовые.