Москва2 июнВести.Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк остался недоволен уровнем игры на чемпионате мира в Швейцарии.
Он отметил, что с каждым годом уровень чемпионата падает.
Не все матчи видел. Но посмотрел, как играют Чехия с Норвегией. Такое ощущение, что это хоккей в замедленном действии. По сравнению с финалом Кубка Гагарина, когда "Локомотив" играл с "Ак Барсом", это небо и земляцитирует его "Матч ТВ"
Победителем чемпионата-2026 стала сборная Финляндии, одержавшая в финале победу над командой Швейцарии. Бронза досталась Норвегии, скандинавы обыграли канадцев.