В Чехии заявили, что их хоккейная сборная не будет играть с командой России

Чешская ассоциация хоккея отказалась от матчей со сборной России В Чехии заявили, что их хоккейная сборная не будет играть с командой России

Москва10 июн Вести.В Чешской хоккейной ассоциации не видят возможности проводить матчи со сборной России, несмотря на отмену запрета Международной федерацией хоккея, заявил генеральный секретарь чешской ассоциации Ян Черны.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду 28 мая отменил прежнее решение руководства о запрете российским командам выступать в соревнованиях сезона 2026/27 года.

Наша позиция предельно ясна: в сложившихся обстоятельствах мы не видим никакой возможности играть с российской сборной приводит слова Черны SVT Sport

Он отказался обсуждать гипотетические сценарии допуска национальных команд России к международным турнирам.

На чемпионате мира по хоккею в Чехии в 2024 году были запрещены флаги России и Белоруссии.