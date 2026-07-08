ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время решать вопрос возвращения России

ФИФА и УЕФА не будут возвращать российские команды в ближайшее время ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время решать вопрос возвращения России

Москва8 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют в ближайшее время рассматривать вопрос возвращения российских команд на международные турниры клубов и сборных, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил все рекомендации относительно ограничения допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые действовали с 2023 года. По ним разрешался допуск россиян только в нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах.

По данным газеты, несмотря на новые рекомендации МОК, ФИФА и УЕФА не планируют возвращаться к российскому вопросу в скором времени.

Ранее журналист Sky Sports Роб Харрис сообщил, что ФИФА готова обсудить в ближайшие сроки вопрос возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам после решения исполкома МОК.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех турниров в конце февраля 2022 года после начала спецоперации (СВО) на Украине. Сборная России имеет право играть только товарищеские матчи, результаты которых, впрочем, идут в зачет рейтинга ФИФА. Российские клубы не участвуют в еврокубках уже пятый сезон подряд.