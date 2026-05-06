В ФИФА не форсируют вопрос допуска россиян из-за выборов нового главы

ФИФА не торопится обсуждать возвращение россиян на мировую арену В ФИФА не форсируют вопрос допуска россиян из-за выборов нового главы

Москва6 мая Вести.На прошедшем конгрессе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) официально не поднимался вопрос о возвращении российских команд на международную арену, сообщает Sport24 со ссылкой на источники.

Конгресс организации состоялся 30 апреля в Ванкувере. Отмечается, что допуск основной российской сборной и клубов страны пока остается сложной темой.

До выборов президента ФИФА действующий глава организации Джанни Инфантино… не намерен форсировать этот процесс сообщили источники

При этом в кулуарах обсуждался альтернативный сценарий, предполагающий поэтапное восстановление: первыми могут быть допущены молодежные сборные (до 17 лет) и женские национальные команды.

Такой формат находит поддержку у футбольных ассоциаций Южной Америки, Африки и Азии. Их аргументация сводится к тому, что дети, юниоры и женский футбол не должны становиться заложниками политической ситуации.

Ранее нынешний глава организации подтвердил, что намерен претендовать на новый срок. Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.