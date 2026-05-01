Москва1 маяВести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино официально подтвердил свои намерения претендовать на новый срок в качестве руководителя организации. Об этом сообщает ТАСС.
О решении участвовать в предстоящей электоральной кампании функционер объявил в ходе своего выступления на конгрессе ФИФА, проходящем в канадском Ванкувере.
Инфантино отметил, что избирательный цикл на пост главы федерации официально стартует с текущего дня. Глава ФИФА подчеркнул, что возможность снова баллотироваться является для него большой честью, и заверил присутствующих, что обязательно войдет в число кандидатов на выборах, запланированных на следующий год.
Инфантино возглавляет главную футбольную структуру мира с 2016 года.
Ранее Инфантино заявлял о необходимости допустить российских спортсменов до международных соревнований заслуживают особого внимания.