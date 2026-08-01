УЕФА активно ищет претендента на пост президента ФИФА вместо Инфантино Telegraph: УЕФА на посту президента ФИФА видит "объединяющую" фигуру

Москва1 авг Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активно ищет претендента на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) вместо Джанни Инфантино. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации журналистов, союз хочет видеть на этой должности "объединяющую фигуру". В УЕФА считают, что европейскому кандидату не удастся набрать достаточное количество голосов на выборах, добавило издание.

Как утверждается, в УЕФА восхищаются президентом Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктором Монтальяни.

Ранее стало известно, что Инфантино рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира в рамках новой структуры, которая будет управлять ключевыми турнирами организации. После этого все 55 национальных ассоциаций, которые входят в УЕФА, приняли решение бойкотировать турниры ФИФА.