УЕФА бойкотирует турниры ФИФА после планов по правам на чемпионат мира

УЕФА объявил о бойкоте турниров ФИФА из-за планов по правам на ЧМ УЕФА бойкотирует турниры ФИФА после планов по правам на чемпионат мира

Москва30 июл Вести.Все 55 национальных ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приняли решение бойкотировать турниры ФИФА после планов передать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом говорится в заявлении УЕФА.

Ранее газета The Times сообщила, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира в рамках новой структуры, которая будет управлять ключевыми турнирами организации.

УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам говорится в сообщении

В УЕФА заявили, что чемпионат мира является одним из главных наследий мирового футбола, созданным усилиями игроков, национальных сборных и болельщиков, и не должен рассматриваться как инвестиционный актив. В организации подчеркнули, что ни одна часть турнира не должна передаваться частным инвесторам, заявив, что "чемпионат мира не продается".

Ранее ФИФА подтвердила идею создания компании FIFA Forward Enterprise, которая объединит коммерческую деятельность футбольной организации. Федерация уже пригласила инвесторов к приобретению "миноритарных неконтролирующих долей" в FFE.