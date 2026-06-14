Москва14 июн Вести.Федерации футбола 13 стран, сборные которых участвуют в чемпионате мира-2026, выступили с резкой критикой главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина. Поводом для этого стали его слова о том, что увеличение количества участников турнира создаст неинтересные матчи.

С критикой главы УЕФА выступили футбольные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара. Они заявили, что для них не существует понятия неважного матча в рамках чемпионата мира.

Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана выход на чемпионат мира по футболу представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких наций, как ДР Конго и Гаити, возвращение на самую большую сцену футбола после долгого отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этот момент годами, а в некоторых случаях десятилетиями говорится в заявлении

Федерации также отметили, что сила футбола – в его универсальности, и чемпионат мира является величайшим соревнованием в этом виде спорта "именно потому, что оно объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные пути".