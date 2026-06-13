Президент FIFA Инфантино не исключил расширения числа участников ЧМ до 64 Глава FIFA Инфантино допустил расширение количества участников ЧМ до 64 команд

Москва13 июн Вести.Количество футбольных команд-участниц чемпионата мира (ЧМ) в перспективе может возрасти до 64.

Такое предположение высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Мы уже рассматривали идею проведения мирового первенства с участием 64 сборных, чтобы привлечь еще больше стран. Этот вопрос обсуждался Советом FIFA, но пока давайте насладимся текущим форматом с 48 командами цитирует спортивного функционера телесеть Eurosport

Стартовый матч чемпионата мира этого года между Мексикой и ЮАР завершился победой мексиканцев со счетом 2:0.

Позднее сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины и тем самым заработала первое очко на чемпионатах мира.