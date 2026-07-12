ФИФА может расширить ЧМ до 64 сборных В ФИФА допустили ЧМ с участием 64 сборных

Москва12 июл Вести.Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что в будущем число участников чемпионата мира может быть увеличено до 64 сборных. Его слова передает Die Welt.

Весь мир должен иметь возможность мечтать о ЧМ, а не только Европа и Южная Америка сказал он

Инфантино отметил, что увеличение числа команд с 32 до 48 уже стало значительным успехом. Нынешний чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, впервые проводится в новом формате с таким количеством участников. Глава Международной федерации футбола считает, что Европа и Южная Америка, традиционно доминирующие в мировом футболе, должны уступить больше места другим регионам.

Официальное обсуждение очередной реформы планируется начать сразу после 19 июля, когда станет известен победитель нынешнего чемпионата мира.

Ранее стало известно, что впервые в истории полуфиналистами ЧМ стали четыре лучшие команды рейтинга ФИФА.