Чемпион мира Тарделли обвинил главу ФИФА в неуважении за шутку о сборной Италии Чемпион мира Тарделли назвал неуважением слова Инфантино о сборной Италии

Москва13 июн Вести.Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Марко Тарделли назвал слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино проявлением неуважения к его стране.

Инфантино заявил, что не исключает варианта увеличения числа участников финальной части чемпионата мира до 64 команд, добавив, что тогда сборная Италии точно должна пробиться на турнир.

Безусловно, нужно проявлять уважение. Глава ФИФА не имеет права говорить ничего подобного сказал Тарделли, чьи слова приводит ANSA

Ранее с критикой высказывания Инфантино выступил министр спорта Италии Андреа Абоди, который заявил, что намерен лично потребовать у главы ФИФА объяснений.

Сборная Италии, четырехкратный чемпион мира по футболу, пропускает уже третье мировое первенство подряд. Итальянский футболисты не смогли пробиться в финальную часть турнира в США, Мексике и Канаде, до этого они не были в числе участников чемпионатов мира в Катаре (2022) и России (2018). При этом в 2021 году сборная Италии завоевала золото чемпионата Европы.