Министр спорта Италии хочет поговорить с Инфантино из-за его шутки о сборной

Инфантино может ждать серьезный разговор после его насмешки над сборной Италии Министр спорта Италии хочет поговорить с Инфантино из-за его шутки о сборной

Москва13 июн Вести.Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен потребовать объяснений у президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за насмешку над итальянской сборной, сообщает агентство ANSA.

Национальная команда Италии не смогла отобраться на третий чемпионат мира подряд. Глава FIFA в одном из интервью сказал: "При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию, может быть, нам стоит дойти до 228 [сборных]".

Учитывая большое расстояние между Италией и Мексикой, телефонный разговор для прояснения ситуации, в зависимости от его планов, будет наилучшим вариантом … Мне интересно узнать его мнение напрямую отреагировал Абоди на шутку Инфантино

Ранее президент FIFA допустил, что количество футбольных команд-участниц чемпионата мира в перспективе может возрасти до 64. В мундиале, который в этом году проходит в США, Мексике и Канаде, впервые принимают участие 48 команд.