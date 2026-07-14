Некоммерческая организация FairSquare пожаловалась в МОК на главу ФИФА FairSquare пожаловалась на главу ФИФА Инфантино в МОК

Москва14 июл Вести.Компания FairSquare направила в Международный олимпийский комитет жалобу на главу Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

По мнению авторов жалобы, Инфантино неоднократно нарушал правила МОК, в том числе выражая политическую поддержку президенту США Дональду Трампу. В частности, речь идет о футболисте сборной Соединенных Штатов Фоларине Балогане, который получил красную карточку в матче чемпионата мира и должен был пропустить следующую игру. Однако Балоган все равно вышел на поле.

Первое из них связано с возможным попустительством политическому давлению со стороны президента Трампа с целью обойти дисциплинарные правила ФИФА на поле во время чемпионата мира по футболу среди мужчин 2026 года в рамках так называемого "дела Балогана". Второе связано с продвижением Инфантино фанатского сайта ФИФА для чемпионата мира по футболу среди мужчин 2026 года, что, по всей видимости, являлось частью кампании по сбору данных, проводимой организациями, связанными с президентом Трампом пишет FairSquare

В компании напомнили, что Инфантино обязан соблюдать строгие правила политического нейтралитета, прописанные в Олимпийской хартии и Кодексе этики МОК.

Также в FairSquare напомнили, что в декабре 2025 года уже жаловались на Инфантино по тому же поводу – нарушение правил политического нейтралитета. Однако комитет по этике ФИФА на их обращение пока не ответил.