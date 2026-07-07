Футболист сборной США Балоган заявил, что не причастен к снятию дисквалификации Американский футболист Балоган заявил о непричастности к отмене красной карточки

Москва7 июл Вести.Нападающий сборной США Фоларин Балоган заявил, что не имеет никакого отношения к ситуации с отменой его красной карточки на домашнем чемпионате мира по решению дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

Я должен уважать протокол, я мало знаю об этом. Я принял это решение, когда мне показали красную карточку. И так же принял то, что мне разрешили играть. Я никак не был вовлечен в процесс, принятие вердикта никак не было связано лично со мной сказал футболист, чьи слова приводит USA Today

Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала между сборными США и Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить встречу 1/8 финала со сборной Бельгии. Однако дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о приостановке дисквалификации игрока. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за то, что она "исправила большую несправедливость".

Ситуация перетекла в большой скандал. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал ФИФА за данное решение, отметив, что та "перешла все границы". Бельгийская сторона подала апелляцию на вердикт, однако ФИФА отклонила ее, назвав "неприемлемой". Также Трамп подтвердил, что лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по поводу красной карточки Балогана.

В итоге Балоган принял участие в матче против сборной Бельгии, но это не спасло американскую команду. Бельгийцы разгромили хозяев чемпионата мира со счетом 4:1 и вышли в 1/4 финала турнира.