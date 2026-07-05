ФИФА отменила красную карточку Балогуну после звонка из Белого дома Джейкобс: ФИФА отменила красную карточку Балогуну после звонка из Белого дома

Москва5 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира после обращения из Белого дома к президенту организации Джанни Инфантино. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Ранее портал The Athletic писал, что дисциплинарный комитет ФИФА временно приостановил дисквалификацию Балогуна, что дало ему возможность выйти на поле в матче против сборной Бельгии. После этого американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность ФИФА за отмену красной карточки игроку.

Белый дом напрямую позвонил в ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна. Футбольная организация сослалась на выводы своего независимого комитета. Источники в ФИФА настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за полномочий, предусмотренных дисциплинарным кодексом, и независимого характера дисциплинарного комитета отметил Джейкобс

25-летний Фоларин Балогун с лета 2023 года выступает за "Монако". На чемпионате мира-2026 он забил три гола в трех матчах и стал лучшим бомбардиром сборной США на турнире.

Игра между командами США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени. Победитель выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой пары Испания - Португалия.

ЧМ-2026 проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.