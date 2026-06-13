Москва13 июнВести.Сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу, разгромив команду Парагвая.
Мундиаль в этому году принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика.
Матч группы D прошел в Лос-Анджелесе и завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дубль у победителей оформил Фоларин Балоган (31-я и 45-я минуты), который выступает за "Монако" вместе с россиянином Александром Головиным. Также у американцев отличился Джованни Рейна (90+8), а еще один мяч в свои ворота срезал парагваец Дамьян Бобадилья (7). У сборной Парагвая гол забил Маурисио (73).
Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес провел за Парагвай 79 минут, в первом тайме он получил желтую карточку.
Кроме того, матч запомнился судейским прецедентом. Впервые ВАР (система видеопросмотра) вмешался, чтобы отменить желтую карточку, показанную рефери. На 50-й минуте арбитр предупредил американца Тима Рима за грубую игру, но после видеопросмотра решение было изменено. Выяснилось, что парагвайский полузащитник Альмирон симулировал падение. В итоге карточка Рима была аннулирована, а желтую получил сам Альмирон.
В следующем туре США сыграют с Австралией 19 июня, Парагвай – с Турцией 20 июня. 14 июня состоится первая встреча на мировом чемпионате турков и австралийцев.
Мундиаль стартовал 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико. Хозяева турнира, сборная Мексики, обыграли ЮАР со счетом 2:0.
Чемпионат мира завершится 19 июля.