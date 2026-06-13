Открытие ЧМ-2026 в США: полупустые трибуны и Рубио вместо Трампа ЧМ-2026 стартовал в Лос-Анджелесе при незаполненных трибунах

Москва13 июн Вести.Церемония открытия чемпионата мира по футболу перед первым матчем на территории США прошла при незаполненных трибунах, на что обратило внимание РИА Новости.

Сборная США дебютировала на турнире в Лос-Анджелесе, сыграв против команды Парагвая. Президент Дональд Трамп на игру не прибыл - вместо него на матче присутствовал госсекретарь Марко Рубио, разместившийся в одной ложе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Парагвая Сантьяго Пенья Паласиосом, что следует из трансляции мероприятия.

В ходе предматчевой программы зрителей развлекали музыкальными выступлениями, однако камеры трансляции регулярно захватывали незаполненные секторы. К моменту начала игры публики заметно прибавилось, хотя незадолго до выхода сборных на поле в центральной части стадиона пустовали целые ряды.

В одной из лож трансляция зафиксировала американского актера Тома Круза в компании британского футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории.

Чемпионат мира по футболу проводится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В соревнованиях впервые принимают участие 48 национальных сборных.