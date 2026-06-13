Москва13 июнВести.Церемония открытия чемпионата мира по футболу перед первым матчем на территории США прошла при незаполненных трибунах, на что обратило внимание РИА Новости.
Сборная США дебютировала на турнире в Лос-Анджелесе, сыграв против команды Парагвая. Президент Дональд Трамп на игру не прибыл - вместо него на матче присутствовал госсекретарь Марко Рубио, разместившийся в одной ложе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Парагвая Сантьяго Пенья Паласиосом, что следует из трансляции мероприятия.
В ходе предматчевой программы зрителей развлекали музыкальными выступлениями, однако камеры трансляции регулярно захватывали незаполненные секторы. К моменту начала игры публики заметно прибавилось, хотя незадолго до выхода сборных на поле в центральной части стадиона пустовали целые ряды.
В одной из лож трансляция зафиксировала американского актера Тома Круза в компании британского футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории.
Чемпионат мира по футболу проводится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В соревнованиях впервые принимают участие 48 национальных сборных.