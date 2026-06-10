Трамп: только "правильных" иностранцев впустят в США на ЧМ по футболу

Трамп заявил, что только "правильных" иностранцев впустят в США на ЧМ-2026 Трамп: только "правильных" иностранцев впустят в США на ЧМ по футболу

Москва10 июн Вести.Власти Соединенных Штатов Америки работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только "правильные" иностранцы, заявил президент США Дональд Трамп.

Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди заявил американский лидер журналистам в Белом доме на вопрос об опасениях гостей ЧМ по поводу строгих условий выдачи виз

Ранее Международная федерация футбола подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи ЧМ-2026 после того, как ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Федерация футбола Ирана сообщила, что Вашингтон отменил квоты для болельщиков из ИРИ. Некоторым членам делегации сборной Исламской Республики не выдали визы.

Как отметил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, Америка до сих пор презрительно относится к футболу, называя его соккером.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран – Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир проведут с 11 июня по 19 июля.