Арбитру из Сомали, которого не пустили в США, выплатят полный гонорар за ЧМ-2026 ФИФА выплатит сомалийскому арбитру Артану полный гонорар за ЧМ-2026

Москва14 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) в полном объеме выплатит сомалийскому арбитру Омару Артану, которому власти США отказали во въезде в страну, гонорар за чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил журналист Майки Джуниор на своей странице в соцсети X.

ФИФА выплатит сомалийскому арбитру Омару Артану полную сумму гонорара за участие в турнире, как и другим судьям, обслуживающим матчи чемпионата мира. Несмотря на то, что Артан не будет участвовать в турнире, он получит все выплаты и бонусы, положенные судьям чемпионата мира говорится в публикации

Артан получил визу для поездки в США, однако когда он прибыл в международный аэропорт Майами, ему было отказано во въезде. Служба таможенного и пограничного контроля страны пояснила, что арбитр был подвергнут дополнительной проверке, после чего его посчитали не соответствующим требованиям для въезда. Иных подробностей власти не раскрыли.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и стал первым, который состоится на территории трех стран – Соединенных Штатов Америки, Канады и Мексики. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля.

Ранее Федерация футбола Ирана сообщила, что Вашингтон отменил квоты для болельщиков из ИРИ. Некоторым членам делегации сборной Исламской Республики не выдали визы.