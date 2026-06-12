Журналист рассказал, как ЧМ-2026 по футболу объединил США, Канаду и Мексику Журналист Мельников: символом ЧМ-2026 стало "единство США, Канады и Мексики"

Москва12 июн Вести.Вопреки разногласиям США, Канады и Мексики, Международная федерация футбола (ФИФА) делает их союз главным символом чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Об этом заявил ИС "Вести" журналист Дмитрий Мельников.

Первенство пройдет на аренах сразу трех государств - США, Мексики и Канады. С действующей американской администрацией у них сложились "непростые отношения". Несмотря на это, ФИФА использует объединение трех государств в качестве центрального символа турнира.

[Турнир] постарались представить организаторы из ФИФА единством трех стран-хозяев турнира США, Мексики и Канады, при том, что именно со своими соседями, Канадой и Мексикой, у нынешней американской администрации с первых дней сложились, мягко говоря, непростые отношения. Власти Мексики, как мы помним, Трамп критиковал за наплыв Соединенных Штатов нелегалов, а Канаду и вовсе собирается сделать 51-м американским штатом. Но, тем не менее, старт главному футбольному первенству планеты сегодня был дан в мексиканской столице сказал Мельников

Сборная Мексики обыграла в большинстве сборную ЮАР в первом матче ЧМ-2026. Игра на стадионе "Ацтека" в Мексике завершилась со счетом 2:0.