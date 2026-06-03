На ЧМ-2026 сделают 3D-копии всех игроков для точного определения офсайдов

На ЧМ-2026 создадут 3D-копии всех футболистов На ЧМ-2026 сделают 3D-копии всех игроков для точного определения офсайдов

Москва3 июн Вести.ФИФА на предстоящем чемпионате мира 2026 года внедрит инновационную систему определения положения "вне игры" с применением датчиков и 3D-моделей футболистов. Для этого все участники турнира — 1248 игроков — пройдут процедуру 3D-сканирования тела перед первым матчем своей сборной.

Новая технология позволит судьям оперативнее принимать решения в отношении офсайдов.

Полученная с 3D-сканов тела информация, которая займет лишь одну секунду, будет внесена в систему данных, что позволит ускорить и сделать более точной фиксацию положения "вне игры" пишет газета The Globe and Mail

ЧМ-2026 впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов.