Аршавин заявил, что посетит чемпионат мира по футболу 2026 года

Москва26 мая Вести.Футболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин сообщил, что планирует посетить чемпионат мира по футболу 2026 года. Его слова приводит ТАСС.

Я посещу чемпионат мира заявил Аршавин

Он уточнил, что намерен побывать на матчах первой недели турнира. По его словам, главными фаворитами предстоящего мундиаля он считает сборные Франции и Испании.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории ЧМ состоится с участием 48 национальных сборных, а также станет первым турниром, который пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики​​​.

Ранее газета Newsweek писала, что спрос на билеты на чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах оказался довольно низким. По данным СМИ, тысячи билетов остаются нераспроданными. В числе "рекордсменов" по низким продажам лидирует Атланта – там на матчи группового этапа доступными остаются 5 414 билетов.