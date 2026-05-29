Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026

Москва29 мая Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси продолжит свою легендарную карьеру в составе национальной команды. Как официально сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины, Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Предстоящий турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины, являющаяся действующим чемпионом мира, на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Участие Месси в этом Мундиале может стать историческим: вместе с Криштиану Роналду они могут стать первыми игроками, которые выступят на шести чемпионатах мира. Ранее стало известно, что Роналду вошел в заявку сборной Португалии на турнир.