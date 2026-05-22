Москва22 мая Вести.Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси превысило один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Месси вошел в число спортсменов-миллиардеров наряду с Криштиану Роналду, который ранее стал первым миллиардером в футболе.

С 2007 года Месси, по подсчетам Bloomberg, заработал более 700 миллионов долларов в виде выплат и бонусов. Существенную часть его состояния также составили спонсорские контракты, доходы от телетрансляций, недвижимость и инвестиции.

Как отмечает агентство, росту капитала футболиста способствовал контракт с клубом "Интер Майами".

Ранее инвестиционный фонд недвижимости Edificio Rostower Socimi, принадлежащий Мессии, купил закрытое здание в Барселоне за 11,5 миллиона евро. Компания намерена провести полную реконструкцию объекта, чтобы в будущем сдавать его в аренду.